СБУ сообщила о задержании отравителя командования ВСУ на Запорожье

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила российскую диверсию против командования Сил обороны на южном фронте. В результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Об этом проинформировала СБУ, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что предателем оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ.

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и задокументировали его подрывную деятельность против Украины. Это позволило провести комплекс мер по безопасности украинских защитников, а также задержать агента ФСБ на этапе его подготовки к осуществлению диверсии.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что злоумышленник выполнял еще одну задачу - разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигурант был завербован через его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области. Захватчики похитили родственников мужчины прямо из их дома, а затем заключили в тюрьму в местную российскую пыточную. Там пострадавших подвергали жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать в пользу страны-агрессора.

Дальнейшая коммуникация между предателем и его российским "куратором" проходила через анонимный чат в мессенджере.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.