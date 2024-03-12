В России осталось 5 исправных самолетов-разведчиков А-50 – источники

В России осталось еще пять самолетов-разведчиков А-50. Они могут выполнять задачи, однако, после сбития второго самолета данного типа украинскими Силами обороны враг не летает ими вблизи Украины, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

"По нашим данным, в арсенале у россиян осталось 5 исправных А-50 и А-50У, которые могут выполнять задачи. Но после того, как поразили второй А-50, они больше не летают вблизи Украины" , - рассказал источник в спецслужбах. ﻿

Следует отметить, что данный тип самолета обнаруживает авиацию, выполняет разведку расположения радиолокационных систем и комплексов ПВО, крылатых ракет, а также способен "сканировать" небо на дальность 500-600 км.

Напомним, что начиная с января Россия потеряла два редких самолета ДРЛВ А-50У, регулярно осуществлявших воздушную разведку в районе Азовского моря.

Также осенью и зимой 2022-2023 самолет этого типа регулярно взлетал в паре с Миг-31К над территорией Беларуси. Но после того, как партизаны повредили А-50 на аэродроме "Мачулищи", его якобы забрали оттуда на ремонт в Россию.