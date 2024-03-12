Европарламент будет судиться с Еврокомиссией из-за денег для Венгрии - СМИ

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее решения разморозить миллиарды евро для Венгрии в конце прошлого года. Об этом пишет издание Politico, сообщает Европейская правда.

Кроме того, накануне комитет Европарламента по правовым вопросам почти единогласно (16 – "за", один – "против" и никто не воздержался) проголосовал за то, чтобы подать в суд на Еврокомиссию за нарушение ею обязательств по защите денег налогоплательщиков от нецелевого использования.

В декабре прошлого года ЕК разблокировала 10,2 миллиарда евро из фондов ЕС, предназначенных для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства относительно ситуации с правами человека и верховенством права в стране.

Решение было принято за день до саммита ЕС, на котором лидеры должны были обсудить новую помощь Украине и начало переговоров о вступлении страны – шаги, которые премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угрожал заблокировать.

Решение президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен разморозить средства встретило негативную реакцию со стороны депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она поддалась на шантаж Орбана.

"Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия сама себе противоречит в том, придерживается ли Венгрия принципа верховенства права" , – заявил евродепутат от "Зеленых" Даниэль Фройнд. ﻿

По словам Фройнда, решение комитета, которое поддерживают члены "Европейской народной партии" фон дер Ляйен, имеет целью "показать президенту Еврокомиссии, что верховенство права не может быть обменено на сделки с Орбаном".

Лидеры политических групп встретятся в четверг, чтобы дать окончательный зеленый свет президенту Европарламента Роберте Метсоле на подачу иска против ЕК в суд до 25 марта.

В начале марта стало известно, что Венгрии удалось разблокировать еще около двух миллиардов евро средств Европейского Союза после того, как правительство премьер-министра Виктора Орбана выполнило требования Европейской комиссии относительно образовательной подготовки и гендерного равенства.