Зеленский прокомментировал изменение позиции Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал изменение риторики своего французского коллеги Эммануэля Макрона, в последнее время все чаще заявляющего, что Россия должна проиграть в войне. Украинский лидер объясняет это тем, что Макрон понял, что диктатор Владимир Путин обманул его лично, когда пообещал, что полномасштабного вторжения не будет. Ссылаясь на интервью Зеленского Le Monde, сообщает Зеркало недели.

"Поэтому Макрон больше не доверяет Путину. Действительно, это заняло время, но результат есть" , — отметил он в интервью.

Также Макрон понимает, что защищая Украину, он защищает Европу, в том числе Францию.

Зеленский подчеркнул, что пока Украина держится, французская армия может оставаться дома. Впрочем, его заинтересовала идея сокращения сроков обучения ВСУ при условии, что они будут проходить непосредственно в нашей стране:

"Это не означает, что французская армия собирается вмешиваться в Украину, мы говорим лишь об обучении в различных сферах".

Зеленский добавил, что планирует обсудить с Макроном совместное производство вооружения, в том числе французских САУ "Цезарь" и немецких танков "Леопард".

"Когда мы получали эту технику, личный состав выезжал за границу на обучение, а потом возвращался, чтобы адаптироваться к украинским условиям. Но когда эти машины попадали в инцидент, их приходилось отправлять обратно в Европу, а это еще один долгий процесс, — пояснил Зеленский . — Так почему бы не подумать о том, чтобы привезти технический персонал в Украину, а лицензия осталась бы в Украине? Такое совместное производство было бы в интересах обеих стран".

Напомним, во время вечернего обращения 10 марта президент Владимир Зеленский анонсировал визит французского лидера Эммануэля Макрона в Украину в ближайшее время. Но когда точно он состоится – неизвестно. Западные СМИ утверждают, что последний откладывает приезд в Киев, ведь хочет "взять необходимое время" для дискуссий с союзниками, чтобы приехать в украинскую столицу "с ощутимыми результатами".