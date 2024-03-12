В МИД Китая уклончиво ответили на вопрос о прекращении войны в Украине

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя слова Папы Римского Франциска о «белом флаге», уклонился от ответа на вопрос, призывает ли Китай также Украину прекратить защищаться и договариваться с Россией, сообщает Укринформ.

Это следует из ответа дипломата на брифинге на соответствующий вопрос журналиста агентства AFP.

"В вопросе Украины Китай придерживается объективной и беспристрастной позиции и активно способствует мирным переговорам" , - сказал Ван.

Спикер напомнил, что целью Китая является содействие "поиску политического урегулирования "украинского кризиса" и подчеркнул, что Пекин поддерживает идею скорейшего проведения международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, которая обеспечила бы "равноправное участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов".

"Китай надеется на скорейшее восстановление мира и стабильности на европейском континенте и будет продолжать играть конструктивную роль в этом" , - добавил дипломат.

В то же время он ничего не сказал о том, предлагала ли китайская сторона Украине прекратить вооруженное сопротивление агрессору и начать переговоры с Россией, так же как и не сообщил, обращался ли Пекин в Москву с призывом остановить вторжение и обстрелы украинских городов.