Зеленский рассказал французским журналистам о ситуации с мобилизацией в Украине

Мобилизационное законодательство Украины разрабатывалось в мирное время и не отвечает вызовам военного времени﻿. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde, сообщает Деловая столица.

Он отметил, что мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного российского вторжения. Украинское мобилизационное законодательство разрабатывалось в мирное время и не отвечает вызовам военного.

Зеленский добавил, что на тему мобилизации много дезинформации.

"Мобилизация существует с самого начала войны. Она никогда не прекращалась с тех пор, как было объявлено военное положение. Является ли она идеальной? Нет. Это законодательство, разработанное в мирное время. Когда вы находитесь на войне, вы понимаете, что есть практические детали, которые заставляют вносить изменения в законодательство. Именно это и обсуждается в парламенте — когда можно увольнять мобилизованных солдат, какие категории людей могут быть мобилизованы и демобилизованы" , — сказал он.

Президент отметил, что есть много вопросов об отпусках и ротации, потому что военные хотят знать, что можно улучшить, а законодатели — посмотреть, какие будут последствия для общества.