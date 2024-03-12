Писториус отказался менять офицеров из-за скандала с Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не будет увольнять "своих лучших офицеров", независимо от того, совершили ли они ошибку, на фоне скандала с перехваченным и слитым разговором о Taurus﻿. Ссылаясь на материалы агентства DPA, сообщает Деловая столица.

Так, министр встретился с ведущими офицерами Бундесвера после специального заседания по обороне.

В понедельник Писториус заявил, что руководитель ВВС Инго Герхартц был одним из четырех офицеров, присоединившихся к разговору, который проходил через незащищенную линию связи.

Однако, по его словам, обсуждение каких-либо последствий этого преждевременно, поскольку продолжается дальнейшее расследование.

В то же время глава немецкого Минобороны подчеркнул:

"Я не хочу… попасть на крючок (президента России Владимира) Путина и уволить моих лучших офицеров, независимо от того, совершили ли они ошибку или нет".

По его словам, это было бы то, что Путин ждет.

Напомним, 2 марта российские пропагандисты разместили содержание почти 40-минутного разговора между генеральным инспектором ВВС Германии Инго Герхарцем и тремя офицерами о возможной поставке в Украину и использовании крылатых ракет Taurus. Вероятно, этот разговор состоялся 19 февраля.

В Министерстве обороны Германии подтвердили факт перехвата разговора офицеров Люфтваффе о возможном использовании ракет Taurus в Украине.