При ракетном обстреле Запорожья погиб мужчина

11 марта войска РФ совершили ракетный удар по Степненской громаде Запорожской области. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

"11 марта войска РФ обстреляли территорию Степненской сельской громады Запорожской области. По предварительной информации, враг использовал ракеты типа "Искандер-М" , — информируют в прокуратуре.

Погиб местный житель. Взрывная волна и и обломки повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Следователи начали расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).