В соцсетях показали "качество" жилья в оккупированном Мариуполе

В соцсетях наглядно продемонстрировали качество так называемых «восстановительных» работ во временно оккупированном РФ Мариуполе. Соответствующее видео было распространено самими жителями разрушенного россиянами города, сообщает Новое время.

Как оказалось, картинка, которую кремлевские пропагандисты демонстрируют по федеральным каналам своему «глубинному народу», мягко говоря, не соответствует действительности, и за подкрашенными фасадами пары «отремонтированных» домов скрываются квартиры со вздувшимся полом, покосившимися стенами и кошмарными трещинами.