В ГУР прокомментировали ночную атаку беспилотников на объекты в России

Все объекты, которые РФ использует в военных целях, могут подвергаться подобным атакам, как сегодня ночью. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины при Министерстве обороны Андрей Юсов. Таким образом, он прокомментировал пожары на российских объектах, которые были поражены ударными беспилотниками в ночь на 12 марта, сообщает Радио Свобода.

"Известно о грохоте и "бавовне", и других инцидентах на ряде военных объектов, которые используются врагом в военных целях, в частности, для обеспечения оккупационной группировки "рашистов" в Украине. Все то, что используется в военных целях – так или иначе, с ними случаются такие инциденты" , – говорит Юсов.

По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины не может комментировать, какими средствами были атакованы объекты в Российской Федерации. Впрочем, Юсов подчеркнул, что работа по уничтожению объектов, которые обеспечивают российские войска, будет продолжаться.

"Все то, что используется в военных целях – так или иначе, с ними случаются такие инциденты. Мы традиционно не можем комментировать, кто и чем наносил поражение. Но эта работа будет продолжена" , – сказал Андрей Юсов.

Напомним, российские государственные медиа сообщили о массированной атаке дронов на семь российских регионов: Белгород, Курск, Воронеж, Орел, Московская, Тульская и Нижегородская области. В частности, в городе Кстово Нижегородской области дрон попал в нефтебазу ЛУКОЙЛ, там поднялся пожар. На предприятии сообщили, что работа технологической установки по переработке нефти остановлена из-за инцидента.

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