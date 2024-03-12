В российском Петербурге загорелась ТЭЦ

Во вторник, 12 марта, на территории Санкт-Петербурга вспыхнул пожар на Южной ТЭЦ. На данный момент на месте происшествия зафиксирован сильный огонь и густой дым. Российские ресурсы публикуют видеоматериалы с места происшествия.

Информация указывает на то, что пожар начался в ангаре на Грузовом проезде, который имеет размеры 10х100 метров. Согласно данным российских ресурсов, на площади 300 квадратных метров горят предположительно деревянные паллеты.

Стоит отметить, что Южная ТЭЦ в Санкт-Петербурге представляет собой одну из масштабных электростанций, интегрированных в состав ОАО "ТГК-1". Её функциональность направлена на обеспечение электроэнергией различных промышленных предприятий.