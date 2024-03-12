Зеленский о переговорах с Путиным: Он уже продемонстрировал "диалог" в порту Одессы

Российский диктатор Владимир Путин уже продемонстрировал в порту Одессе формат диалога, который он хочет везти с Украиной. ﻿Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Мне кажется, как пример, который вы сами приводили с Одессой, говорит о том, что его не интересует никакие переговоры. И формат диалога в порту Одессы он уже продемонстрировал. А второе, мы проходили нормандский формат, который у нас был, мы проходили это" , - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что было большое количество различных встреч не только в Нормандии, а также ниже на техническом уровне в минском процессе.

"И там было большое количество переговоров, там около 200, там больше сотни точно. И для него, для Путина, это как кислород, эта пауза. Поймите, эта пауза - это не мирные переговоры, это для него дыхание, дополнительная возможность, дополнительное время для восстановления боеспособности своей армии, которая сегодня в сложном положении" , - заявил Зеленский.

Он добавил, что российский диктатор использует возможную паузу в боевых действиях для тренировочных миссий мобилизованных, промывки информационной их мозга и увеличить производство снарядов и военной техники.

"На нас прилетают северокорейские снаряды. На нас прилетает северокорейская артиллерия. К нам прилетают северокорейские ракеты. Это говорит не о том, что он не один, а со многими партнерами. Нет, это говорит о том, что у него нехватка. Нехватка и дефицит соответствующей амуниции" , - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что если будет пауза, то это будет следующий "Минск", который даст возможность России подготовиться.