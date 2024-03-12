Экспорт дизтоплива из РФ упал до самого низкого уровня за три месяца

На прошлой неделе, закончившейся 10 марта, объемы поставок дизтоплива и газойля через российские порты составили 858 тыс. тонн. Это минимальный показатель с начала декабря прошлого года, сообщает Enkorr.

Отгрузки дистиллятов сокращаются третью неделю подряд на фоне многочисленных атак российских нефтеперерабатывающих объектов в течение января и февраля.

Напомним, 21 января был атакован газоперерабатывающий комплекс "Новатек Усть-Луга", расположенный в Финском заливе. Производство газойля здесь было возобновлено только три недели спустя, 11 февраля. В ночь на 25 января была поражена первичная установка переработки нефти на Туапсинском НПЗ "Роснефти". Февральская серия атак началась с волгоградского НПЗ "Лукойла", на котором 3 февраля была выведена из строя установка первичной переработки нефти. В конце 9 февраля разной степени повреждений получили мощь Ильского и Афипского НПЗ, оба расположены в Краснодарском крае.

В прошлом месяце крупнейший дизельный терминал в приморске сократил экспорт с 2,21 млн. тонн до 1,72 млн. тонн. В марте, согласно данным оператора терминала, планируемые объемы поставок дизтоплива составляют 1,85 млн тонн. Но, вероятно, "Транснефть" скорректирует мартовские отгрузки через "Приморск" в сторону уменьшения после атаки БпЛА на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", который подключен к северной ветке дизельного продуктопровода.