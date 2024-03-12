В ГУР рассказали, откуда у российских добровольцев оружие для рейдов

Одной из причин рейда на территорию РФ нескольких вооруженных подразделений, состоящих преимущественно из российских граждан, является отсутствие легальных способов политической борьбы на родине. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Радио Свобода.

«Понятно, что и РДК («Русский добровольческий корпус» – ред.), и Легион «Свобода России», Сиббат («Сибирский батальон» – ред.) – военные подразделения. Это люди с активной гражданской и политической позицией, которые лишены дома каких-либо методов парламентской борьбы. Большинство представителей российской парламентской оппозиции либо физически уничтожены, как Немцов и Навальный, либо находятся за решеткой, либо в эмиграции. Такой способ вооруженной борьбы Путин оставил для собственных активных граждан» , – сказал Юсов, отвечая на вопрос, не связан ли вооруженный рейд на территорию РФ с запланированными на 15–17 марта президентскими выборами в этой стране.

Спикер ГУР считает, что «никаких секретов нет» относительно того, откуда участники российских подразделений берут оружие.

«На территории Украины идет полномасштабная война уже более двух лет. Речь идет и о «трофейном» оружии, о «перетрофееном». Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно, украинское оружие, украинского производства» , – рассказал Андрей Юсов.

Утром 12 марта украинские телеграм-каналы и российские провоенные блоггеры сообщили о том, что представители Легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» вошли на территорию Белгородской и Курской областей РФ, в приграничных населенных пунктах ведутся бои.

«Русский добровольческий корпус» – вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. Согласно заявлениям бойцов РДК, их цель – «освобождение своей земли от путинского режима». В России РДК признан террористической организацией.