Один из крупнейших НПЗ в России остановился после удара БПЛА

Атака украинских дронов могла окончательно остановить завод под Нижним Новгородом. НПЗ, расположенный в 800 км от Украины, в год прорабатывал 15 млн тонн нефти, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как писалось ранее, беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области сегодня утром, 12 марта.

По данным российских информационных ресурсов, был уничтожен самый главный элемент завода - одна из установок переработки нефти, которая является ключевой во всех технологических процессах, завод прекратил работу.

Следует отметить, что НПЗ является одним из самых мощных в России. По состоянию на 2022 год предприятие перерабатывало 15 млн тонн нефти, что составляло около 5% от общего объема российской переработки в целом.

Кроме того, завод стал одним из первых объектов, на которые наложили санкции в рамках ограничений в связи с агрессией РФ.

Отмечается, что 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга. В общей сложности их на этом предприятии только две.

Как докладывали в РФ в январе, починить быстро ее невозможно. Для этого необходимо заказать западные комплектующие, впрочем, такой возможности пока не существует.

Таким образом, данная атака, вероятно, окончательно вывела из строя данный российский нефтеперерабатывающий завод.

Атаки на НПЗ в России

Следует отметить, что атаки украинских дронов на российские НПЗ становятся все более систематическими. Так, недавно беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.

Также источники издания сообщали, что дроны СБУ поразили НПЗ в Туапсе, в результате чего был мощный пожар.

Кроме того, дроны СБУ точно отработали по нефтяному терминалу "Усть-Луга Ойл". Там перерабатывают топливо, которое, в частности, поставляется и войскам РФ.