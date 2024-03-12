Рада не будет рассматривать законопроект о мобилизации на следующем заседании

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 12 марта, только приступил к рассмотрению поправок к законопроекту о мобилизации №10449 перед вторым чтением в парламенте. Ссылаясь на на информацию от народного депутата Ярослава Железняка, сообщает Зеркало недели.

«Пока планы сегодня рассмотреть лишь первые 300 поправок. Напомню, их там 4269» , - написал депутат в Telegram.

Он добавил, что закончить рассмотрение всех поправок на этой неделе "звучит как нереалистичная цель".

Накануне Железняк заявил, что в парламенте надумали отменить заседание еще одной пленарной недели в дополнение к отмененным заседаниям в начале марта.

В то же время, депутат Алексей Гончаренко во вторник утром заявил, что предварительно, Верховная Рада все же соберется в ближайшее время, но законопроект о мобилизации рассматривать не будут, поскольку он еще в работе в комитете.

Отметим, что последний раз парламент собирался на заседание 23 февраля. Ожидалось, что на прошлой неделе депутаты могули перейти к рассмотрению законопроекта о мобилизации во втором чтении В то же время, следующее заседание ВРУ, скорее всего, состоится уже 19 марта.