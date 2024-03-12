Украина снова передала излишки электроэнергии Польше – Минэнерго

В результате профицита в энергосистеме Украины 11 марта, излишки электроэнергии передавали в Польшу.

Об этом сообщили в министерстве энергетики Украины

"По запросу НЭК "Укрэнерго" к смежному оператору системы передачи излишки передавались в Польшу – суммарной величиной 1488 МВт*ч (с 10:30 до 14:00)" , – говорится в сообщении.

Во вторник в энергосистеме не прогнозируется дефицит.

В резерве – 9 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости.

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 1691 МВт*ч. Также предполагается экспорт – до 6446 МВт*ч.