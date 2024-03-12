Прорыв российских добровольцев: оккупанты заявляют о сотне убитых

Российская ФСБ заявила, что при попытке проникнуть на территорию России оккупанты убили более 100 бойцов, которые прорывались из Украины, и уничтожили десятки единиц техники. В то же время в соцсетях добровольческие украинские формирования публикуют видео со стрелковым оружием и уничтожения российской техники на территории РФ, сообщает Украинская правда.

В частности, в российском ведомстве заявили о якобы уничтожении шести танков, 20 бронемашин и самоходной артиллерийской установки и 100 человек.

ФСБ утверждает, что диверсанты якобы "не смогли прорваться на территорию Курской и Белгородской областей" и россияне продолжают наносить удары по "вооруженным группировкам" в приграничных районах Украины.

Минобороны России сообщает о "неудачной попытке прорыва" украинских диверсантов через границу. В ведомстве утверждают, что вместе с пограничниками ФСБ "сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей".

При этом российские анонимные телеграм-каналы со ссылкой на источники пишут, что во время стрелкового боя в Курской области был ранен по меньшей мере один мирный житель.

Напомним, российские добровольцы из легиона "Свобода России" и Сибирский батальон ранее заявили, что проникли в приграничные районы Белгородской и Курской областей.