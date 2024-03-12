Польские перевозчики полностью заблокировали движение грузовиков на четырех КПП

Польские протестующие полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг". Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на 5 пунктах пропуска. Сейчас польские протестующие вообще не пропускали грузовики в сторону Польши в направлении пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг" , - сказал он.

Также польские фермеры пропускают по направлению ПП "Ягодин" и "Шегини" крайне малое количество автомобилей из Польши в Украину – за прошедшие сутки это 50 и 30 соответственно, сообщил Демченко.

По его словам, по состоянию на утро вторника на этих 5 направлениях в очередях на территории Польши всего находятся 1500 грузовиков, больше всего напротив пункта пропуска "Ягодин".

Спикер напомнил, что в ночь на 9 марта польские фермеры прекратили блокировку в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец", однако это, скорее всего, временно, ведь согласно имеющейся информации от польской стороны - с 13 марта польские фермеры планируют возобновить протест. Очередь на этом направлении по состоянию на утро около 500 грузовиков.

Легковые авто и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается, добавил Демченко.