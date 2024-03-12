Оккупанты ударили авиабомбами по Сумщине: ранили двух детей

Российские захватчики утром 12 марта сбросили управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Великописаревской громады Сумского района, в результате чего пострадала многодетная семья.﻿ Об этом заявили в Сумской ОВА, сообщает Украинская правда.

"Сегодня, 12 марта в 9.20 был нанесен авиаудар по Великописаревской общине Сумского района. С вражеского самолета были сброшены управляемые авиационные бомбы на жилой сектор населенного пункта. Зафиксировано 2 прилета" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительно, в результате обстрела пострадала многодетная семья, ранены двое детей в возрасте 6 и 10 лет, и один взрослый человек.

Также повреждены пять частных жилых домов, гараж.

На месте работают все необходимые службы, оказывается помощь пострадавшим.