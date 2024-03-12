Комитет ВР исключил из законопроекта о мобилизации блокирование счетов

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для тех, кто уклоняется от нее﻿. Об этом информировал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.

Так, комитет голосовал за правку, исключающую из текста законопроекта весь раздел изменений к Кодексу административного судопроизводства. То есть предложений о замораживании счетов и банковских карт, а также ограничений на выезд за границу и управление транспортными средствами в законопроекте не будет.

За снятие этих ограничений проголосовали 7 депутатов комитета, а против выступили 6 из них.

Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщал, что в Кабинете Министров планируют привязать бронирование от мобилизации до уровня заработной платы.