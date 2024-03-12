Комитет ВР исключил из законопроекта о мобилизации блокирование счетов
Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение из законопроекта о мобилизации раздела об ограничениях для тех, кто уклоняется от нее. Об этом информировал народный депутат Алексей Гончаренко, сообщает Деловая столица.
Так, комитет голосовал за правку, исключающую из текста законопроекта весь раздел изменений к Кодексу административного судопроизводства. То есть предложений о замораживании счетов и банковских карт, а также ограничений на выезд за границу и управление транспортными средствами в законопроекте не будет.
За снятие этих ограничений проголосовали 7 депутатов комитета, а против выступили 6 из них.
Ранее нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко сообщал, что в Кабинете Министров планируют привязать бронирование от мобилизации до уровня заработной платы.