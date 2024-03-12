Российские добровольцы заявили о контроле над поселком в Курской области

Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области, сообщает Украинская правда.

"Смт. Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику" , - говорится в сообщении легиона.

Между тем РДК также опубликовал видео, где российские солдаты покидают свои позиции и убегают:

"Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и прежде всего граждане РФ, заброшенные и ненужные".