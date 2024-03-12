Молдова выразила протест России из-за открытия избирательных участков в "ПМР"

Министерство иностранных дел Молдовы выразило протест послу РФ Олегу Васнецову из-за открытия избирательных участков в Приднестровье в день выборов президента России, сообщает Укринформ.

Подобные действия Российской Федерации нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Молдовы. МИД продолжает оценивать ситуацию и сообщит о дополнительных мерах» , - ссылаясь на заявление в молдавском министерстве после встречи с Васнецовым во вторник, 12 марта, пишут местные СМИ.

Посол России в это время заявил, что «право на голосование – это неотъемлемая часть законных прав всех граждан». Он отметил, что на территории Молдовы проживает около 250 тыс. граждан РФ. По его словам, в Центризбирком России, министерство иностранных дел и посольство РФ поступило «огромное количество обращений» с просьбой обеспечить законное право на волеизъявление.