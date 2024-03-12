Зеленский рассказал об аудите в ВСУ и сокращении Кабмина
Кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины решаются вместе с проведением аудита. Вопрос сокращения министерств в правительстве также рассматривается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Обновление военного командования идет параллельно аудиту. В этом месяце закончится аудит в ВСУ, который приводит к тем или иным сменам тех или иных командующих или генералов и командиров", - сказал Зеленский.
Что касается "мобилизационного пункта", также проводится аудит, где то или иное количество людей находится и на каких позициях, сообщил он.
"Это будет аудит, после этого я смогу сказать какие-нибудь технические шаги следующие", - добавил президент.
Сокращение в правительстве
Зеленский заявил, что в экономическом направлении некоторые шаги произойдут в ближайшее время, но они в большинстве своем направлены на аккумуляцию дополнительных денег.
"Есть шаги по сокращению тех или иных позиций. У нас есть бюджет войны, и прежде всего приоритет это война, мы на это направляем все деньги, которые у нас есть. Если это требует на время войны сокращения некоторых институтов и даже министерств, то мы будем это делать", - добавил он.