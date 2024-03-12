Зеленский рассказал об аудите в ВСУ и сокращении Кабмина

Кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины решаются вместе с проведением аудита. Вопрос сокращения министерств в правительстве также рассматривается. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Le Monde и BFM TV, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Обновление военного командования идет параллельно аудиту. В этом месяце закончится аудит в ВСУ, который приводит к тем или иным сменам тех или иных командующих или генералов и командиров" , - сказал Зеленский. ﻿

Что касается "мобилизационного пункта", также проводится аудит, где то или иное количество людей находится и на каких позициях, сообщил он.

"Это будет аудит, после этого я смогу сказать какие-нибудь технические шаги следующие" , - добавил президент.

Сокращение в правительстве

Зеленский заявил, что в экономическом направлении некоторые шаги произойдут в ближайшее время, но они в большинстве своем направлены на аккумуляцию дополнительных денег.