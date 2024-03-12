В Чехии заявили, что нашли для Украины еще 200 тысяч боеприпасов

В дополнении к закупке 300 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов для Вооруженных сил Украины у третьих стран, чешской инициативе пообещали еще 200 тысяч единиц в необязательном порядке. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чешская Республика является полностью активным игроком в европейской политике безопасности" , - сказал он.

Премьер отметил, что к инициативе присоединились 18 стран.

Чехия нашла снаряды для Украины

За последние месяцы на фронте у Вооруженных сил Украины возникла острая нехватка артиллерийских боеприпасов. Недавно по этой причине нашим бойцам пришлось отступить из города Авдеевка, а также потерять еще нескольких населенных пунктов Донецкой области.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла 800 тысяч артиллерийских боеприпасов на военные нужды Украины: полмиллиона калибра 155 мм и 300 тыс. калибра 122 мм. Однако для их закупки было нужно собрать средства.

Инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада и Франция. В частности, 6 марта Германия выделила трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. А Норвегия передала на боеприпасы более 150 млн долларов.