Швеция готова укрепить оборону на стратегически важном острове

Швеция готова укрепить оборону на самом важном острове Балтийского моря. Новый член НАТО вместе с союзниками обсуждает, как лучше противостоять стремительно милитаризующейся России.﻿ Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Кристерссон заявил, что укрепление острова Готланд, который эксперты в области обороны и военные чиновники считают самым стратегически важным местом в Балтийском море, войдет в первый список вопросов, которые необходимо обсудить с партнерами по НАТО.

Часто называемый "гигантским авианосцем", остров, расположенный между Швецией и Латвией, неоднократно упоминался на российском телевидении в качестве возможной цели в случае, если Москва попытается вторгнуться в страны Балтии.

"Это одна из очевидных вещей, которую следует обсудить с нашими новыми союзниками по НАТО. "Готланд всегда был важен... это будет одним из многих вопросов для обсуждения" , - ответил Кристерссон на вопрос, признает ли Стокгольм необходимость укрепления острова.

Премьер признал, что Швеция имеет лишь "небольшое" военное присутствие на Готланде, который другие натовские лидеры из Северного и Балтийского регионов регулярно называют критической уязвимостью для альянса.

"Есть много вопросов, касающихся того, как разместить наши ресурсы, на чем сосредоточиться больше всего. И очевидно, что все, что связано с Балтийским морем, является таким очевидным кандидатом. Это касается присутствия на Готланде, а также наблюдения, возможностей подводных лодок" , - заявил он.

Готланд - остров в Швеции, расположенный в Балтийском море. Это самый большой остров страны. 14 и 15 января 2022 года шведская армия срочно перебросила войска на остров, чтобы справиться с концентрацией российских десантных кораблей у его побережья.