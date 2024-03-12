Оккупанты усилили атаки на Таврическом направлении – спикер ВСУ

Российские войска активнее атакуют в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", в то же время создание ударного кулака для прорыва украинской обороны не фиксируется. Об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Сегодня у нас наблюдается еще большая активизация противника, когда до 6 утра... уже продолжалось 11 боевых столкновений по всей линии фронта. А с начала суток на утро было зафиксировано 15 боевых столкновений на Донецком отрезке фронта и 6 столкновений на Запорожском" , - сказал Лиховий.

По его словам, две трети боев по всей линии фронта приходится на зону ответственности ОСУВ "Таврия". При этом активность врага по некоторым направлениям связана с политическими задачами российского руководства и подготовкой к так называемым выборам в РФ.

"Горячим остается Авдеевское направление. При этом Ореховское, Запорожское направления достаточно напряженные, там враг тоже атакует малыми штурмовыми группами и не имеет успеха. Но чем больше он атакует, тем больше результаты боевой работы показывают уничтожение противника" , - подчеркнул спикер.

По его словам, оккупанты все чаще нарушают Конвенцию о запрете применения химического оружия и используют боеприпасы с ядовитыми веществами.

"За вчерашние сутки зафиксировано еще 5 случаев сброса с беспилотников боеприпасов с химическим ядовитым веществом хлорпикрин. Все они приходятся на Запорожское направление. А за прошлую неделю россияне около 60 раз применяли это химическое вещество" , - проинформировал Лиховой.

Относительно того, наращивает ли враг группировку для потенциальной попытки прорыва, он отметил: "Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление тех истощаемых, истребляемых у них подразделений.. но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСУВ "Таврия" противник формирует ударный кулак для большого прорыва в глубь нашей обороны" .

По его словам, на Авдеевском направлении группировка врага насчитывает более 48 тысяч человек, в Запорожском направлении – около 50 тысяч.