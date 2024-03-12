В Черном море вблизи берегов Болгарии обнаружили мину

В Черном море у побережья Болгарии обнаружили дрейфующую мину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Мину выявили напротив пляжа "Кабакум" в Варне.

"Взрывное устройство типа МА2 доставлено из района боевых действий вблизи Украины. В настоящее время мину буксирует в море морской тральщик № 33, чтобы взорвать ее на безопасном расстоянии от берега" , - заявил главком ВМФ контр-адмирал Кирилл Михайлов.

На данный момент ситуация спокойная, территория оцеплена. Мина находилась очень близко к берегу, но благодаря военным ВМФ теперь она далеко. Скорее всего, мина будет взорвана дальше в море.