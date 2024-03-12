Швейцария начала первое уголовное расследование нарушений санкций в отношении РФ

Генеральный прокурор Швейцарии начал первое уголовное расследование предполагаемых нарушений санкций в отношении России со стороны неназванной компании. Это стало первым признаком того, что Берн готов преследовать группы лиц за ведение бизнеса с Москвой.﻿ Об этом сообщает Financial Times, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Компания предположительно нарушила швейцарские правила, используя свои дочерние компании за рубежом, заявила генеральная прокуратура, отказавшись назвать группу или сектор, в котором она работает.

Действия против базирующейся в Швейцарии группы знаменуют собой переломный момент для обеспечения соблюдения санкций в Швейцарии.

Генеральный прокурор занялся этим делом после того, как Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco), правительственный департамент, отвечающий за соблюдение санкций, попросил его возбудить уголовное дело.

Швейцарские санкции, введенные после полномасштабного вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину в 2022 году, являются зеркальным отражением мер, принятых другими западными странами.

Хотя Seco отвечает за контроль за нарушениями санкций, генеральный прокурор может возбудить уголовное дело, "если значимость правонарушения оправдывает его", заявила Линда фон Бург, пресс-секретарь генерального прокурора, в своем заявлении для Financial Times.

Seco также попросила прокурора возбудить уголовное дело против второй компании по аналогичным причинам, но генеральный прокурор отклонил эту просьбу, решив, что она не представляет собой "случай особой важности".