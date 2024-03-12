Итальянский корабль сбил два беспилотника хуситов в Красном море – МИД

Итальянский эсминец Duilio сбил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Поздравляем экипаж эсминца Caio Duilio, который сбил два беспилотника в Красном море в рамках миссии ЕС Aspides. Итальянские военные обеспечивают свободное судоходство и защищает наши торговые суда. Горжусь нашими моряками" , - заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Миссия ЕС в Красном море

В феврале Европейский союз начал военно-морскую миссию в Красном море под названием Eunavfor Aspides для защиты судоходства в этом регионе.

8 марта стало известно, что Нидерланды направят в Красное море фрегат Zr. Ms. Tromp с 200 военнослужащими для защиты гражданского судоходства и присоединятся к инициативе ЕС. Официальное решение об отправке корабля правительство страны должно огласить сегодня.

Также 3 марта стало известно, что итальянский корабль Caio Duilio приступил к защите торговых путей от воздушных атак йеменских хуситов. В тот же день корабль военно-морских сил Италии сбил беспилотник, который приближался к судну в Красном море.