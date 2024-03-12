Зеленский: Западные военные в Украине могли бы тренировать ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина была бы заинтересована в присутствии иностранных инструкторов и технического персонала из стран-партнеров на территории нашего государства. Об этом он сказал в интервью французским изданиям Le Monde и BFMTV, сообщает Укринформ.

"Мы обсуждали это много раз с партнерами. Не секрет, что Украина отправляет свои войска за границу на тренировочные миссии. И артиллерия, и бронированная техника, и сейчас F-16. Но когда мы отправляем туда войска, и наши ребята возвращались, благодаря тренировочным миссиям других стран, они должны были еще в Украине адаптироваться и пройти несколько месяцев здесь тренировки, и этот процесс вдвое больше выходит.

Поэтому само предложение: давайте сократим время, давайте эту тренировочную миссию проводить сразу в Украине, приспосабливаясь сразу к состоянию войны, так я в этом ничего такого не вижу" , - заявил президент.

В то же время он отметил, что никак не речь идет о том, что армия Франции или любой другой страны будет в Украине, а говорим о тренировочных процессах, тренировочных инспекторах. И это может быть в разных направлениях: кибербезопасность, тренировочные процессы.

Зеленский добавил, что иностранные военные могут находиться в Украине для ремонта западной техники, чтобы сэкономить время на отправку за границу.

"Так почему не подумать странам, чтобы технический персонал, чтобы они приехали в Украину, чтобы лицензии получили Украина и чтобы копродукция, выгодная обеим странам, на примере "Цезаря" (САУ Caesar – ред.) это выгодно Украине и Франции, потому что благодаря потому, что "Цезарь" себя положительно показал на поле боя, цена растет, и это зарабатывает исключительно Франция" , – сказал президент.

Поэтому он не видит ничего плохого в предложении президента Франции Эмануэля Макрона по поводу отправки соответствующего персонала для копродакшена и тренировки. Слова Макрона о том, что ничего нельзя исключать, по мнению Зеленского, касаются не Украины, а Путина. Пока Украина стоит – войска Франции будут на территории Франции. А если Россия нападет на страну НАТО, то именно НАТО будет решать, как и в каком количестве отправлять или не отправлять свои армии, пояснил Зеленский.