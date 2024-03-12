ЕП поддержал уголовную ответственность за уклонение от санкций

Европейский парламент большинством голосов поддержал тематический доклад в поддержку предложений Еврокомиссии к Директиве (регуляторный документ ЕС – ред.) по определению уголовной ответственности и наказанию за нарушение ограничительных мер ЕС.

«За» упомянутый документ поддержали 543 депутата, против было 45, еще 27 воздержались.

«Чтобы обеспечить эффективное применение ограничительных мер ЕС, необходимо, чтобы страны-члены имели эффективную, пропорциональную и действенную систему наказ﻿аний для физических и юридических лиц, нарушающих эти ограничительные меры ЕС… Обход секторных экономических и финансовых мер также должен найти свой ответ» , – говорится в документе.

Доклад предусматривает правовое определение случаев нарушения режима санкций и их обхода, включая действия физических или юридических лиц, которые, в частности, осуществляют экспорт через третьи страны запрещенных товаров или осуществляют трансакции, осознавая, что их конечным потребителем может быть юрисдикция, подпадающая под ограничительные меры ЕС.

Персоны, прибегающие к таким нарушениям, будут привлекаться к уголовной ответственности и на них будут налагаться финансовые взыскания в соответствии с законодательством ЕС и национальным законодательством стран-членов.

«Доходы, полученные путем нарушения ограничительных санкций ЕС или средства, использованные для нарушения ограничительных мер, должны быть объектом конфискации. Там, где эти активы конфискуются в связи с агрессивной войной России против Украины или связанных с ней преступлений, без учета возмещения и компенсаций жертвам или общинам в ходе уголовного производства, конфискованные активы или сетевая прибыль, происходящая от ликвидации таких активов, должны быть предназначены для усилий по восстановлению Украины» , - говорится в документе.

По положению будущей Директивы, Европейская комиссия должна разработать инструкцию по инструментам такой конфискации, обращению с доходами и собственностью, предназначенным для компенсаций, возмещения и восстановления. Страны-члены должны руководствоваться такими инструкциями, особенно в контексте российской агрессивной войны.

Штрафные санкции не распространяются на товары или на денежные переводы, направленные на повседневное личное использование, в частности, на продукты питания, предметы первой необходимости и базовые услуги лиц или зависимых от них членов семьи. Уголовная ответственность также не подвергается операциям и трансакциям, связанным с оказанием гуманитарной помощи под эгидой ООН или ассоциированных с ней гуманитарных международных организаций.

Директива, по мнению депутатов, должна включать минимальные и пропорциональные объемы заключения и финансовые взыскания в рамках уголовного преследования за нарушение санкций ЕС или за их обход.

В частности, за нарушение, приведшее к финансовым потерям в объеме более 50 000 евро, минимальный срок заключения предусматривается на срок в 1 год. За сделки в объеме более 100 000 евро минимальный срок заключения возрастает до 5 лет. За эти преступления устанавливается размер штрафных взысканий. В частности, взыскание с физических или юридических лиц за нарушение санкций ЕС с осуществлением финансовых трансакций или других мер экономической помощи с использованием ресурсов ЕС на сумму, превышающую 100 000 евро, устанавливается на уровне не менее 10 000 000 евро.

«Страны-члены будут принимать необходимые меры для того, чтобы нарушения ограничительных мер ЕС любой физической, юридической персоной, учреждением или организацией, преследовались как уголовное преступление, если такие действия совершены сознательно и подпадают под признаки, определенные настоящим документом» , - говорится в докладе.

Под действия, на которые распространяется уголовная ответственность, подпадают, в частности, прямое или опосредованное предоставление любых фондов или финансовых ресурсов для лиц или учреждений, подпадающих под санкции ЕС, разрешение для таких лиц въезда на территорию ЕС, включая его воздушный и морское пространство или транзит по территории ЕС или его стран-членов. Под признаки преступления также подпадают любые трансакции или государственные заказы в пользу стран или учреждений, прямо или косвенно находящихся под контролем третьих стран или учреждений третьих стран, против которых применяются ограничительные меры ЕС.

Преступлением является также торговля товарами, услугами или технологиями, их импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или транспортировка, если такие действия были запрещены ограничительными мерами ЕС.

Как сообщалось, в связи с полномасштабной агрессией России против Украины ЕС принял уже 13 пакетов индивидуальных и секторальных санкций против страны-агрессора, которые, в частности, предусматривают ответственность за попытки нарушения ограничительных мер ЕС со стороны персон и учреждений, на которые распространяются санкции, а также против лиц и учреждений третьих стран, которые помогают обходить такие санкции Евросоюза.