Экспорт российской нефти по морю возрос до самого высокого уровня: доходы РФ растут

Морской экспорт российской нефти резко возрос до самого высокого уровня в этом году. Средний доход за четыре недели вырос, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов, до 1,66 миллиарда долларов за неделю, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Рост на 590 000 баррелей в день за неделю до 10 марта произошел вскоре после того, как Москва подтвердила свою преданность усилиям ОПЕК+ предотвратить глобальный избыток нефти и поддерживать высокие цены путем ограничения добычи.

Недельные объемы экспорта на 420 000 баррелей в день превышают обязательства России перед своими партнерами за первый квартал, а средний показатель за четыре недели превышает цель на 80 000 баррелей в день.

В течение второго квартала Кремль планирует отказаться от экспортных квот в пользу ограничения добычи. В прошлом месяце соблюдение страной своего текущего обещания по сокращению добычи нефти снизилось после того, как в начале года оно составляло почти 100%.

Общая стоимость экспортируемой сырой нефти выросла до самого высокого показателя с октября, достигнув 1,86 миллиарда долларов США за семидневный период, несмотря на международный режим санкций, призванный ограничить возможности президента Владимира Путина финансировать войну в Украине, которая уже длится третий год.

На прошлой неделе в тихоокеанском порту Козьмино было загружено одиннадцать танкеров. Это всего на один меньше, чем рекордное количество, зафиксированное за неделю до 4 февраля, и на пять больше, чем при поражении операций на прошлой неделе.

Отдельно, отгрузка нефти марки Sokol из Де-Кастри, расположенной на 700 миль к северу, вернулась к почти нормальному уровню. Шаттловые танкеры осуществляют прямые поставки на китайские нефтеперерабатывающие заводы, а не перегружают грузы на другие суда для доставки.

Поставки на индийские заводы остаются незначительными: 10,5 миллиона баррелей до сих пор находятся на танкерах, которые простаивают в Восточно-Китайском море или стоят на якоре у китайских портов.

Общая стоимость экспорта российской нефти выросла с пересмотренного показателя в 1,53 миллиарда долларов США за предыдущую неделю. Средний доход за четыре недели также немного вырос, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов до 1,66 миллиарда долларов в неделю.