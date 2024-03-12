ОВА: На разминирование правого берега Херсонщины уйдет два года
По меньшей мере два года нужно на разминирование правобережной части Херсонской области, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона "Единые новости".
"Очень засорены взрывчаткой наши земли и продвигаться по ним крайне опасно. Особенно это касается полей и лесополос.
Сейчас треть правобережья Херсонщины разминирована. Только на этой площади взрывотехники обнаружили и уничтожили более 155 тысяч мин, растяжек, неразорвавшихся снарядов и другой взрывчатки".
Также глава ОВА отметил, что сейчас над разминированием региона работают 1026 саперов. Это в десять раз больше чем в прошлом году.
По прогнозам Прокудина, при нынешней динамике на разминирование правобережной части Херсонской области понадобится два года.