В Литве конфисковали первое авто с российскими номерами

В Литве накануне, 11 марта, впервые применили норму о конфискации автомобилей с регистрационными номерами России на пункте пропуска "Мядининкай" на границе с Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила литовская таможня.

В понедельник около 23:00 к пункту пропуска прибыл гражданин Молдовы на автомобиле Audi Q7 с российскими регистрационными номерами. Он намеревался продолжить свое путешествие в Беларусь, но таможенники проверили его автомобиль и задержали его.

Проверка документов водителя показала, что владельцем автомобиля является гражданин России. Водитель утверждал, что не знал о новых ограничениях в отношении авто с российскими номерами.

В результате на гражданина Молдовы составили протокол об административном правонарушении, а Audi Q7, которое оценили в 41 690 евро, конфисковали.

На прошлой неделе литовская таможня предупредила, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть Литву и всю территорию Евросоюза до 11 марта 2024 года.

Исключение касается граждан РФ, следующих транзитом в или из Калининградской области на зарегистрированных в России транспортных средствах с упрощенным транзитным документом (STD). Такой транзит через Литву не может длиться более 24 часов, указывает ведомство.

Сейчас все страны Балтии запретили въезд авто с номерами РФ. Также эти запреты ввели Польша, Финляндия, Норвегия и Болгария.