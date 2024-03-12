У Bloomberg опасаются нехватки оружия у США в случае войны с Китаем

Войны в Украине и на Ближнем Востоке привели к истощению американских запасов вооружений и вызвали тревогу о состоянии оборонно-промышленной базы страны. В потенциальном будущем конфликте, особенно с Китаем, США могут оказаться неспособными производить все оружие, необходимое для победы. К таким выводам пришли редакторы Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

«Хорошая новость состоит в том, что Америка имеет региональных партнеров, которые могут помочь восполнить этот пробел. Но протекционистские правила и бюрократическая инерция мешают США в полной мере использовать промышленный потенциал союзников» , – отмечают они.

После полномасштабного вторжения России в Украину военные по всему миру были вынуждены увеличить оценки оборудования, необходимого для поддержания конфликта высокой интенсивности. Против Китая США могут через неделю легко сжечь весь свой арсенал противокорабельных ракет дальнего радиуса действия – каждая из которых создается два года. Американские верфи не успевают ремонтировать военные корабли, не говоря уже о постройке новых. В противоположность этому, китайские заводы и огромные судостроительные верфи могут относительно быстро наращивать производство: у последних достаточно мощностей, чтобы строить 23 миллиона тонн судов против менее 100 тысяч тонн в США.

Региональные альянсы США имеют решающее значение для сдерживания Пекина. Оборонная промышленность Японии, Южной Кореи и Австралии уже производит некоторые виды вооружений, также в американском арсенале, от 155-миллиметровых снарядов до ракет для ЗРК Patriot, и стремится производить другие. Южная Корея и Япония могут похвастаться высокоэффективными судостроительными верфями. Австралия имеет опыт в таких областях, как квантовые технологии и гиперзвук, которые США надеются использовать в рамках соглашения AUKUS. Члены Североатлантического союза также имеют преимущества в производстве некоторых ключевых материалов и компонентов.

Более тесное оборонно-промышленное сотрудничество с этими странами расширит общий потенциал и позволит американским войскам пользоваться услугами поставщиков вооружений союзников. Это диверсифицировало бы цепи поставки и приблизило ремонтные работы, производство и потенциальные запасы к боевым действиям. Хотя профсоюзы и их политические союзники могут возражать против оффшоризации любой работы, передача части производства боеприпасов и старых платформ союзникам может уволить американских подрядчиков и позволить им сосредоточиться на более современных системах вооружений. Это может также открыть новые экспортные возможности для американского оружия.

Проблема состоит в том, что некоторые правительственные правила, разработанные с благими намерениями для предотвращения утечки американских оружейных технологий и поддержки отечественных производственных мощностей, препятствуют сотрудничеству. Хотя обходные пути существуют, они часто малопонятны и отнимают много времени.

Исторически наибольшим препятствием был строгий экспортный контроль США, такой как Правила международной торговли оружием, контролируемые Государственным департаментом и ограничивающие передачу американских оружейных технологий и опыта за границу. Члены Североатлантического союза жалуются на то, что эти правила не различают друзей и врагов и не дают планировщикам обороны достаточной гибкости для удовлетворения неотложных потребностей безопасности.

Между тем, Конгресс закрепил в законе новые положения «Покупай американское», которые требуют, чтобы 60% основных систем вооружений производились в США, а в 2029 году этот показатель вырастет до 75%, с ограниченными исключениями для некоторых членов Альянса. Остальные правила ограничивают ремонт и строительство военных кораблей за границей.

США должны просмотреть свой подход. Было бы разумно с течением времени снизить лимиты на внутреннее производство и предоставить больше исключений для союзников. Необходимо последовательное давление со стороны Белого дома и Конгресса, чтобы чиновники более низкого уровня знали, что они должны использовать имеющиеся полномочия и активно поощрять проекты с союзниками. Пентагон должен определить менее противоречивые инициативы, которые будут служить моделями аутсорсинга – например, обратиться к Японии с просьбой увеличить производство Patriot или обслуживать корабли ВМС США на коммерческих судостроительных верфях. Пробные проекты могут быть завершены на американско-японском саммите в Вашингтоне в следующем месяце.

Другие изменения также могут помочь. Разработка систем вооружений, которые были бы более модульными и экспортированными – так чтобы союзники могли заменить свои собственные компоненты, когда США зарезервируют для себя более совершенные возможности – сделала бы совместное производство более простым и дешевым. Совместные производственные подразделения могли бы устранить производственные препятствия. Заключение большего количества многолетних контрактов поощряло как отечественные, так и иностранные оборонные компании к наращиванию мощностей.

Со своей стороны Японии, Австралии и Южной Корее также необходимо ослабить собственные экспортные ограничения, улучшить кибербезопасность и преодолеть дефицит рабочей силы и ресурсов. Но ни США, ни их партнеры не могут позволить себе ждать, пока этот процесс не станет беспрепятственным. Лучше решать проблемы сейчас, прежде чем начнется стрельба, резюмируют редакторы Bloomberg.