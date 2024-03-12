СМИ: США готовят для Украины пакет военной помощи на 400 млн долларов

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму 400 млн. долларов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает корреспондент Reuters Идрис Али в X (Twitter) во вторник, 12 марта, ссылаясь на неназванных американских официальных лиц.

The United States is preparing a $400 million weapons package for Ukraine, U.S. officials say. — Idrees Ali (@idreesali114) March 12, 2024

Подробности пока не известны. По словам собеседников Reuters, о пакете официально объявят позже во вторник.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Пентагон изучает возможность использования последнего источника финансирования для военной помощи Украине, пока Конгресс не утвердил дополнительные деньги. У Пентагона есть примерно 4 млрд долларов из президентских средств, но до этого их не хотели расходовать, пока Конгресс не гарантирует их восполнение.

Напомним, по информации Bloomberg, Белый дом рассматривает возможность использования около $200 млн финансирования Пентагона для оказания оперативной помощи Украине.