В Кривом Роге в результате вражеской атаки загорелась многоэтажка: есть жертвы (Обновлено)

В Кривом Роге на Днепропетровщине раздался взрыв, в многоэтажке произошел пожар. Два человека погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Взрыв в Кривом Роге. В результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке. Всю информацию уточняем. Угроза продолжается. В области воздушная тревога".

Обновлено: По состоянию на 19:24 в Кривом Роге, предварительно, двое погибших. Есть пострадавшие, врачи оказывают необходимую медпомощь.

Председатель Совета обороны Кривого Рога сообщает, что в результате вражеской ракетной атаки по меньшей мере три попадания.

"В том числе прямое попадание в девятиэтажное здание. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. ГСЧС гасит пожары. Скорая помощь работает".

Обновлено в 19:42: По данным ОВА, более 30 пострадавших уже приняли больницы Кривого Рога. Пятеро в операционной, среди них – ребенок.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что россияне выпустили по Кривому Рогу управляемую авиационную ракету Х-59 с самолета тактической авиации. Ракета была сбита средствами ПВО, но, к сожалению, обломки упали на многоэтажку.

Обновлено в 20:09: По данным главы ОВА, 4 детей пострадали из-за вражеской атаки на Кривой Рог. В городе занялись два дома – пяти и девятиэтажка.

По предварительным данным, в городе 33 пострадавших.