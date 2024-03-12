В ЕБА оценили убытки из-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе

Из-за блокирования пунктов пропуска на польско-украинской границе 67% топ-менеджеров членских компаний Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) заявили об ощутимых последствиях для бизнеса, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ЕБА.

"Уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе, в результате которых движение по пунктам пропуска для грузового транспорта значительно затруднено, а иногда и вовсе невозможно. Действия протестующих, препятствующие свободному движению грузов, создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине, работа которого и без того отягощена реалиями военного времени.

В целом, 67% опрошенных нами топ-менеджеров членских компаний ЕБА сообщили о том, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

По данным 36 участников опроса Ассоциации, общая совокупная сумма убытков с начала забастовок составила по крайней мере 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию - это почти 700 тыс евро убытков в среднем.

Отмечается, что забастовки существенно повлияли на стоимость логистики. 98% опрошенных компаний заявляют о росте цен на услуги транспортировки продукции.

При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - рост на 50-75%, 25% - рост на 75-100%. 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%, добавили в ЕБА.

57% опрошенных компаний потеряли заказы из-за блокировки границы. В среднем, компании почувствовали падение заказов на уровне 25%. Кроме этого, забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

"Забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% проводят импортные операции.

Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, ущерб деловой репутации, создание угрозы продовольственному обеспечению, нарушение цепей поставок, рост цен и уменьшение конкурентоспособности, рост складских затрат и перегрузки складов, угрозу остановки производства и даже закрытия предприятий", - заявили в Ассоциации.

Специальный опрос по экономическому влиянию забастовок на бизнес проводились в период февраль-март 2024 года. Участие приняли специалисты 44 членских компаний Ассоциации.

Напомним:

Сообщалось, что на границе польские фермеры полностью перекрыли движение грузовиков из Украины в Польшу по направлениям пунктов пропуска "Шегини", "Ягодин", "Угринов" и "Устилуг".