Украина получит от ЕС 6 млрд евро переходного финансирования

Украина и Европейский Союз подписали кредитное соглашение и меморандум о переходном финансировании для Украины в рамках инструмента Ukraine Facility. Общий объем предусмотренных льготных средств – 6 миллиардов евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Ожидается, что первый платеж в размере 4,5 млрд евро поступит в Государственный бюджет уже в марте. Остальные суммы – 1,5 млрд евро – Украина сможет получить в апреле 2024 года после оценки Европейской комиссией выполненных индикаторов.

В рамках механизма переходного финансирования Украина реализует 5 индикаторов в сфере управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и т.д.

"Механизм переходного финансирования позволит обеспечить насущные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, который предусматривает индикаторы выполнения реформ в течение 2024-2027 годов. Наше плодотворное сотрудничество с европейскими институтами продолжает способствовать усилению макрофинансовой стабильности Украины, дальнейшему экономическому росту и приближению к полноценному членству в ЕС" , – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

После утверждения Плана Украины для Ukraine Facility, как ожидается, в государственный бюджет будут направлены 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в плане Украины.

Напомним:

Совет Европейского Союза 28 февраля одобрил среднесрочный пересмотр бюджета до 2027 года, который предусматривает также учреждение механизма Ukraine Facility - четырехлетнего плана помощи на 50 миллиардов евро.