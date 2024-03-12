ГУР: Из сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины
Из Сектора Газа эвакуировали еще 47 граждан Украины во вторник, 12 марта, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.
Как сообщается, миссию провели представители ГУР и дипломатические работники украинских посольств в Израиле и Египте.
Эвакуированных граждан сначала разместили в гостинице на территории Египта. 12 марта украинцы авиарейсом из Хургады прибыли в Молдову, откуда наземным транспортом выехали в Одессу.
Война Израиля против ХАМАС
В начале октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. По официальным данным, в первые дни атаки боевики убили 1200 гражданских и солдат, а также похитили около 250 человек.
В конце октября Армия обороны Израиля начала наземную военную операцию в секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение ХАМАСа и освобождение заложников.
В начале февраля премьер Израиля сообщил о готовности ЦАХАЛ приступить к наземному вторжению в город Рафах вблизи границы с Египтом на юге сектора Газа. Каир со своей стороны пригрозил прекратить ключевой мирный договор с Тель-Авивом, если армия Израиля войдет в Рафу.
В феврале стало известно, что Главное управление разведки Минобороны Украины было ответственно за спасение украинцев из Сектора Газа. Разведчики раскрыли детали миссии.