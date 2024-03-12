В Конгрессе США собирают подписи за помощь Украине в обход спикера Джонсона

Члены Палаты представителей Конгресса США от демократической партии начали сбор подписей за вынесение на рассмотрение законопроекта, предусматривающего помощь Украине, Израилю и Тайваню в обход спикера-республиканца Майка Джонсона, блокирующего принятие документа, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал пресс-секретарь конгрессмена Джима Макговерна со ссылкой на Reuters.

По его словам, конгрессмен приступил к сбору подписей, таким образом инициировав так называемую "петицию об увольнении" спикера.

Петицию должны подписать не менее 218 членов Палаты представителей.

Напомним, в настоящее время законопроект, включающий помощь Украине, уже одобрен в Сенате — верхней палате Конгресса США. Чтобы он попал на подпись президенту Джо Байдену, документ должен пройти нижнюю палату Конгресса — Палату представителей.

Как соощалось, 27 февраля президент США Джо Байден провел встречу с лидерами обеих палат Конгресса, но не смог убедить спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование проект закона о помощи Украине, Израилю и Тайваню.