Эрдоган: Мирные планы без участия России не дадут никаких результатов

Президент Турции Реджер Тайип Эрдоган заявил, что необходимо избегать любых шагов, которые могут обострить войну в Украине и, возможно, распространить конфликт на членов Североатлантического Альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом Эрдоган сказал 12 марта на встрече с иностранными послами, его цитирует агентство Reuters.

Турецкий лидер на мероприятии заявил, что Анкара продолжит работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, заключения которого между Киевом и Москвой Турция добилась совместно с ООН.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже говорили, что мирные планы, которые исключают Россию, не дадут никаких результатов", – сказал он, имея в виду запланированный на этот год глобальный "саммит мира" в Швейцарии.

Также Эрдоган заявил, что, по мнению Анкары, "следует избегать шагов, которые могут обострить конфликты в регионе, которые могут распространиться и на НАТО", не уточнив, что имеет в виду.

Турция поддерживает территориальную целостность Украины и оказала ей военную и политическую поддержку, но также сохраняет теплые отношения с Россией и выступает против санкций в отношении нее.

На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Анкару Владимира Зеленского снова предложил свою страну в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой, в том числе "мирного саммита" с участием России.

Недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о скорейших переговоров о прекращении огня в Украине.