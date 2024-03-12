Стефанчук об идеях по бронированию: "налог на трусость" еще нигде не сработал

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не знает стран, где бы "сработало" экономическое бронирование от военной службы, однако, по его словам, на одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих его экономическое содержание, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит интервью Стефанчука в эфире телемарафона.

"В свое время, в 12 или 13 веке в Англии существовал такой налог на трусость, когда платили деньги, чтобы не идти в рыцари. И этот налог продолжался во многих странах. Я не знаю исторически страну, где бы это сработало. Это мое видение" , – сказал Стефанчук.

Вместе с тем он согласился с оценкой премьера Дениса Шмыгаля, что на одного военного, который защищает Украину, должно быть восемь человек, экономически обеспечивающих его содержание.

В начале марта Шмыгаль заявлял, что прежде всего должны быть забронированы люди, обеспечивающие жизнедеятельность страны, критические предприятия.

Кроме того, изучаются вопросы уплаты налогов, официальной зарплаты, которая для бронирования должна быть средней или выше средней, отметил глава Правительства.

Планы по обновлению бронирования

Во время действия военного положения в Украине мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет. Но есть работники критически важных компаний, органов государственной власти, которые могут быть забронированы от мобилизации.

В начале февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Как сообщалось, речь шла об идее предоставить броню наемным сотрудникам и физлицам-предпринимателям, чей ежемесячный налоговый платеж составляет около 6500 гривен (налог на доходы или единый налог для ФЛП). Если говорить о наемных работниках, то речь шла об украинцах, зарабатывающих более 35 000 гривен в месяц.

Однако при дальнейшем обсуждении этой инициативы сначала решили исключить ФЛП из этого механизма, а вскоре решили отказаться и от условия относительно высокой суммы налогов для наемных работников. Ее оставят только как дополнительный критерий.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что в конце марта в парламенте может появиться законопроект об экономическом бронировании от мобилизации, предусматривающий уплату увеличенного военного сбора, а также возможность бронирования физических лиц-предпринимателей. По словам Наталухи, у депутатов, которые готовят законопроект, нет критерия по минимальным зарплатам, должностям.