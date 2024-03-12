Парламент Франции одобрил соглашение по безопасности с Украиной

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции вечером 12 марта проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Le Figaro.

За поддержку двустороннего соглашения о сотрудничестве Франции и Украины в сфере безопасности проголосовали 372 депутата нижней палаты французского парламента, против выступили 99. Голосование не имеет обязательной силы.

Перед голосованием в Национальной ассамблее выступал глава правительства Габриэль Атталь, который призвал парламентариев выразить поддержку соглашению и Киеву.

"Голосовать против – значит дать Владимиру Путину все аргументы и сигнал, которого он ждет... Воздержаться – значит уклониться от своей ответственности перед историей", – подчеркнул он.

Большинство депутатов во время дебатов высказались в поддержку Украины, но в то же время раскритиковали отдельные заявления президента Эмманюэля Макрона, в частности относительно возможной отправки западных войск на украинскую территорию.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон поручил правительству сделать заявление перед парламентом относительно двустороннего соглашения по безопасности, подписанного с Украиной 16 февраля, и ситуации в Украине в целом, после чего будут дебаты и голосование.

На прошлой неделе он собирал на обсуждение лидеров политических фракций и сказал, что не намерен устанавливать "никаких ограничений" или "никаких красных линий" по поддержке со стороны Франции.