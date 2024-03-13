Байден набрал достаточно голосов на праймериз для выдвижения на выборы – СМИ

Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. По прогнозам он поучаствует в выборах в ноябре.﻿ Об этом сообщает The Hill, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Согласно прогнозам штаба, принимающего решения, это дает ему достаточно делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии и практически гарантирует, что он снова встретится с экс-президентом Трампом в ноябре.

Во вторник в Джорджии и Вашингтоне прошли кампании протеста против действий Байдена и его администрации в войне между Израилем и ХАМАС.

Организаторы в Вашингтоне призвали первичных избирателей от Демократической партии проголосовать за “незарегистрированных”, в то время как организаторы в Джорджии призвали членов партии оставить свой бюллетень незаполненным.