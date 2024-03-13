Беспилотники атаковали НПЗ в Рязани
В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Cсылаясь на российские телеграм-каналы, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
Очевидцы сообщили о трех дронах, которые ударили по НПЗ.
"По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника", - сообщает канал.
Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по информации канала, составляет 100 квадратных метров.
"По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов", - сообщили на канале Baza.
Официальной информации не поступало.
Ранее мы сообщалось, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.
Также дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области. Работа установки приостановлена.
В конце января беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.