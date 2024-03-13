Беспилотники атаковали НПЗ в Рязани

В Рязани беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре.﻿ Cсылаясь на российские телеграм-каналы, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Очевидцы сообщили о трех дронах, которые ударили по НПЗ.

"По словам местных жителей по заводу ударили три беспилотника" , - сообщает канал.

Площадь пожара на рязанском нефтезаводе, по информации канала, составляет 100 квадратных метров.

"По словам источников, горит установка блока теплообменника. На место выехало несколько пожарных расчетов" , - сообщили на канале Baza.

Официальной информации не поступало.

Ранее мы сообщалось, что 12 марта беспилотник попал в резервуар нефтехранилища в Орле. Возник пожар.

Также дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Нижегородской области. Работа установки приостановлена.

В конце января беспилотник атаковал один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ярославле.