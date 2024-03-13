Трамп выиграл праймериз на Гаваях
После победы кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа в праймериз на Гавайях он имеет достаточную поддержку делегатов, чтобы официально претендовать на возвращение в Белый дом. Ссылаясь на материалы The Independent, сообщает Деловая столица.
В издании объяснили, что для получения номинации нужно 1215 голосов делегатов. После праймериз в понедельник Трамп преодолевает эту отметку, поэтому гарантированно будет уже в третий раз подряд объявлен кандидатом на партийном съезде в Милуоки.
"Его путь к номинации стал беспрепятственным с выходом Никки Хейли из гонки на прошлой неделе, после ее последнего разочаровывающего выступления в "супервторник", — добавили в издании.