Артснаряды и ракеты для HIMARS: что передадут США в новом пакете помощи

США в новом пакете помощи Украине выделяют дополнительные ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды разных калибров, зенитно-ракетное и противотанковое вооружение, другие боеприпасы и средства для технического обслуживания. Об этом заявил во время прессбрифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"Этот пакет стал 55-м траншем помощи, который оценивается в $300 миллионов и включает возможности для поддержания срочных потребностей Украины в артиллерии, противотанковой обороне и ПВО" , - сказал представитель оборонного ведомства США.

Он отметил, что в пакет входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм артснаряды, в том числе фугасные и кассетные, а также 105-мм снаряды. Кроме того, новый транш включает 84 противотанковых системы, патроны для стрелкового оружия, взрывные боеприпасы для ликвидации помех, а также запасные части для техники и другое вспомогательное оборудование.

"Сегодняшний пакет хотя и обеспечивает срочные возможности для ВСУ, однако этого далеко недостаточно, и единственный способ удовлетворить потребности Украины в поле боя – чтобы Конгресс быстро принял законопроект с дополнительным финансированием" , - отметил представитель Пентагона.

Напомним, во вторник Белый дом объявил о выделении пакета оборонной помощи Украине, объяснив, что средства удалось найти благодаря экономии в контрактах на пополнение вооружений, которые уже были отправлены в Украину. При этом в администрации подчеркнули, что экономия не влияет на боеготовность американских войск.