Путин снова заявил, что готов к переговорам, но с гарантиями для РФ
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, но только с учетом захваченных ею территорий и с гарантами для Москвы. Об этом он заявил в интервью для "России 1" и РИА Новости, сообщает Украинская правда.
"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле", – сказал Путин.
Он добавил, что "возможные переговоры − это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы"
Путин отметил, что он знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.
"Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще. А с умными сложнее, они опаснее, потому что они влияют на сознание общества, в том числе и нашего. Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас", – добавил российский диктатор.