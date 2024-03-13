Путин снова заявил, что готов к переговорам, но с гарантиями для РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор Россия якобы готова к мирному решению развязанной ею войны в Украине, но только с учетом захваченных ею территорий и с гарантами для Москвы.﻿﻿ Об этом он заявил в интервью для "России 1" и РИА Новости, сообщает Украинская правда.

"Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то "хотелках" после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле" , – сказал Путин.

Он добавил, что "возможные переговоры − это не пауза для перевооружения Киева, а серьезный разговор с гарантиями безопасности для Москвы"

Путин отметил, что он знает те "морковки, которые ему собираются показывать", чтобы убедить, что момент для переговоров настал.